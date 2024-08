Em divórcio, Jennifer Lopez pede para retirar nome de Ben Affleck

Depois de muitos boatos sobre uma possível crise no casamento, Jennifer Lopez entrou com um pedido de divórcio de Ben Affleck. Na última quinta-feira, dia 22, a revista People noticiou que teve acesso ao documento que a cantora submeteu à Justiça norte-americana.

Além de querer retirar o nome do ator, e voltar a ser chamada apenas de Jennifer Lynn Lopez, a cantora ainda revelou o motivo oficial do fim de seu casamento. Quer dizer, não totalmente, vai? Para ela, o término aconteceu devido 'diferenças irreconciliáveis'.

Outros detalhes técnicos do divórcio também foram revelados, como a não necessidade que ambos paguem pensão alimentícia. Além disso, o ex-casal ainda decidirá quem ficará com cada bem após o fim do processo.

Vale lembrar que, no pedido, Lopez afirmou que o fim do relacionamento ocorreu em 26 de abril.