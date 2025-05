Netinho comemora nova etapa do tratamento de câncer: - Muita luz por aqui

O cantor Netinho usou as redes sociais para comemorar uma nova etapa em seu tratamento contra o câncer. No último domingo, dia 5, o cantor, que tem um linfoma, tipo de câncer que se origina no sistema linfático e que foi descoberto por ele em fevereiro de 2025, compartilhou um vídeo em seu Instagram contando sobre o fim da terceira etapa de sua quimioterapia.

- Acabou a quimioterapia da terceira temporada, nada senti de ruim, deu tudo certo. Ficarei três dias aqui no hospital, vou para a casa por 15 dias e depois retorno para iniciar a quarta temporada, contou no vídeo.

Na legenda, Netinho agradeceu aos seguidores, cheio de positividade.

Muita luz por aqui, por todos os lados! Tudo indo muito bem sob as bênçãos de Deus, que está de olho em tudo aqui e conduzindo perfeitamente Dra. Glória Bomfim Arruda e toda a equipe do hospital. Eu sigo agradecido a Ele e aceitando pacientemente e disciplinadamente tudo que Ele determina pra minha vida. Vamos que vamos.