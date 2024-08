Mayara conquista imunidade na Estrela da Casa e indica Matheus e Unna X para batalha

E vamos de mais uma Estrela da Semana definida em Estrela da Casa? Pois é exatamente o que aconteceu nesta quinta-feira, dia 22, na casa musical mais vigiada do Brasil! Valendo imunidade e vaga direto para a apresentação de terça-feira, é claro que o posto é super disputado, né?

Para definir os participantes que receberiam a chance de participar da prova, eles passaram por um desafio imposto por Danielle Winits, Jeniffer Nascimento e Érico Brás durante a tarde. No workshop, os competidores receberam 40 minutos para criar uma música de abertura para Romeu e Julieta, romance de William Shakespeare.

Eles foram divididos em dois grupos e tiveram toda liberdade para colocarem a criatividade para jogo. Os competidores podiam usar todos os ritmos possíveis, mas precisavam manter a história original de romance e tragédia. E é claro que no final ele foram julgados e os vencedores foram escolhidos, né?

No final, os especialistas escolheram a composição do grupo de Nicole, MC Mayara, Rodrigo, Thália, Nick, Lucca e Evellin. Desta maneira, os confinados receberam a chance de participar do game para definir a Estrela da Semana.

Na disputa desta semana, os participantes precisaram contar com a sorte e estratégia. Com uma parede numerada de um a 70, os confinados precisaram escolher os números um por um para ter a chance de completar suas frases escolhidas.

No fim, com muita sorte e estratégia - além de ótimas escolhas, Mayara ganhou o jogo e foi a primeira a completar sua frase, assim, se tornando a Estrela da Semana.

E é claro que a participante teve a chance de colocar duas pessoas direto para a batalha. Mayara decidiu escolher os nomes segundo seu próprio coração e sendo justa, ou seja, não mandando duas pessoas que acabaram de voltar da berlinda.

Desta maneira, a competidora colocou Matheus e Unna X para batalhar pela continuação no reality.