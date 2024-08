João Lucas revela usar acervo de Xuxa Meneghel em seus clipes e se orgulha de ser o Sasho

João Lucas - ou mais conhecido como Sasho por muitos internautas - parece que não se importa nem um pouquinho com o apelido que ganhou da internet em homenagem ao seu relacionamento com Sasha Meneghel. Na verdade, o cantor até se diverte e se orgulha do nome.

Em entrevista ao podcast PodeDelas, apresentado por Tata Estaniecki, o artista comentou um pouco sobre sua vida pessoal e carreira e reforçou que se orgulha de ser relacionado à estilista, uma vez que os dois são casados e explodem a web com tanta fofura.

- Teria muita vergonha se não fosse uma pessoa que eu me orgulhasse, aí eu faria questão de me esconder e me desassociar. Mas é a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida! É minha esposa. Eu me orgulho muito dela e tenho muito orgulho que, em vários aspectos, ela é muito grande ? a ponto de me associarem a ela para lembrarem de quem eu sou. Então, está tudo bem.

Ainda na conversa, João contou detalhes inusitados sobre os bastidores de seus clipes musicais. O artista revelou que tem acesso ao acervo pessoal da sogra, ninguém mais, ninguém menos do que Xuxa Meneghel. Que bafo, hein?!

- Tem alguns dançarinos com figurinos dela e, no próximo clipe, tem algumas coisas do cenário dela. Isso é um spoiler, eu nunca falei. Com certeza, as pessoas vão perceber ali que os cenários são bem específicos.