Em 1953, nasce o EC DER. Vice-campeão em 1954. Jogava no campo do Latão. Recebe as faixas no campo do Tognato.

O campo do Latão

Texto: José Roberto Camargo

Fundado em 25 de janeiro de 1953, o Esporte Clube DER aparece como vice-campeão em 1954. Seu antigo campo, na Vila das Paineiras – quilômetro 19 da Via Anchieta, a poucos passos do Centro de São Bernardo - era conhecido como “Campo do Latão”.

O apelido vem do entorno do campo, fechado por tambores metálicos que continham piche, material utilizado na construção da Via Anchieta.

Os tambores vazios eram cortados, abertos, planificados e colocados em sequência, formando a proteção lateral no perímetro do campo.

A foto comemorativa do vice-campeonato do DER em 1954 foi feita no campo do Tognato.

NOTAS

1 – A história dos campos de futebol de São Bernardo daria um livro, tantos foram, tantas histórias registraram. José Roberto Camargo narrou várias destas histórias aqui em Memória, focalizando os campos de futebol do bairro Nova Petrópolis.

2 – O campo original do DER era um raspadão, mas gostoso de se jogar, já que bem socado, no alto da cidade. Já o campo do Tognato era um tapete, bem gramado, como se depreende da foto de hoje. Ali o Palmeiras de Dudu e Ademir da Guia chegou a treinar.

3 – O campo do DER cedeu espaço a um conjunto habitacional e o campo do Tognato, na Avenida Pereira Barreto, foi ocupado por um lojão do grupo Bem Barato, restando uma nesga de eucaliptos originais sem garantia de sobrevivência.

Crédito da foto 1 – Acervo: José Roberto Camargo

HÁ 70 ANOS. Em 1954, o EC DER vice-campeão de São Bernardo recebe as faixas no campo da indústria Tognato: Damásio, Chico Loco, Cabeção, Pajé, Jarbas, Geraldo Dias, Miro Marques, Neco, Eilon Brun e Pedro de Camargo; agachados: Bacurau, Chico do Enguiço, Daniel, Dimas, Homero e o garoto Elói

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 23 de agosto de 1994 – Edição 8786

MANCHETE – Covas mantém liderança na região. Pesquisa eleitoral IMES/Diário indicava 44,69% da preferência para o tucano, contra 14,44% obtidos pelo petista José Dirceu.

INFORMÁTICA – Agendas eletrônicas são objeto de desejo.

Máquinas aposentavam as agendas de papel, mas exigiam cuidados especiais, segundo seus adeptos; modelo básico custava a partir de 65 dólares.

Wilson Magão fotografava o jornalista Carlos Alberto Balista e suas agendas: comando errado e memória perdida.

Reportagem: Paulo Amaral.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Homenagem à cidade de São Bernardo.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

EM 23 DE AGOSTO DE...

1904 – Por decreto de 22 de agosto (de 1904), do presidente do Estado, Jorge Tibiriçá, era concedida licença de três meses à professora Hypathia de Azevedo, da 2ª escola do Alto da Serra (Paranapiacaba).

Veneza, 22. Terminava a greve dos padeiros.

1979 – A Sosbam (Sociedade São-Bernardense dos Amigos do Município) entregava as estatuetas símbolos João Ramalho aos cinco mais úteis de 1977 e 1978.

Em 1977, padre Adelino de Carli, Alberto D’Angeli, Antonio Calas Mesquita, Ariette Rossi Bethke e Vanduir Borges.

Em 1978, Tito Costa, Aparecida Sucar Barreto, Hermínio Vazzolla, Júlio Bonetti Filho e Olímpio Facher.

Professor Walker da Costa Barbosa era o presidente da Sosbam.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Almeirim (PA), Iturama, Matozinhos e Mendes Pimentel (MG), Pentecoste e Senador Sá (Ceará) e Santa Luzia do Norte (AL).

HOJE

Dia do Aviador Naval

Dia da Intendência da Aeronáutica

Dia Internacional de Combate à Injustiça

Santa Rosa de Lima

23 de agosto

Padroeira da América Latina e das Filipinas. Pertenceu à Ordem Terceira de São Domingos. Faleceu em 1617, em Lima, sua terra natal.

Divulgação: Canção Nova