Obituário - 22 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Dorival Martellini, 96. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hilda Chiasso do Amaral, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Ferreira Alves Mendonça, 86. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Ilda Santos da Rocha, 80. Natural de Tremedal (Bahia). Residia no Jardim Nova Conquista, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Ivete Lammenda, 80. Natural de Serra Negra (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva Galdina dos Santos, 76. Natural de Barra da Estiva (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cabeleireira. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Ramalho, 75. Natural de Socorro (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Alaíde Severino Sena, 74. Natural de Tupã (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Washington Alves de Souza, 74. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Maria da Graça Andrade, 68. Natural de Portugal. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdirene Aparecida Custódio Rico, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Bykovas, 52. Natural de São Caetano. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Eletricista. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Daywysson Barbosa Gonçalves, 40. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Luzia Ziviani Pontelo, 90. Natural de Cambará (Paraná). Residia em Mogi Mirim (SP). Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Lúcia Maria Baddini Cavinato, 75. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Marlon Michele Biasi, 51. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Professor. Dia 17, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Ana Nasuk Todeschini, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Estelita Dionizio da Silva, 81. Natural de Murici (Alagoas). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Josefa Ananias da Silva, 78. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 17. Crematório Vila Alpina.

Maria José da Costa, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 17, em Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

Donizeti Tadeu da Silva, 61. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17, em Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Élcio de Oliveira, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 15, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Marina Oliveira Batista, 67. Natural do Alto Piquiri (Paraná). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 16, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria do Carmo Perez, 91. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Carlos Napolitano, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Fábio Estachio da Silva, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Santista/Soma, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

João da Silva, 68. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Vizelia Silva Rocha, 61. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia na Vila Perracini, em Poá (SP). Dia 17, em Ribeirão Pires. Cemitério de Itaquera, Vila Carmosina, em São Paulo.