Peter Hook se apresenta em São Paulo no dia 27 de agosto com "Substance"

Depois de seis anos, Peter Hook está de volta a São Paulo para única apresentação no Brasil: dia 27 de agosto na Audio, capital paulista. Desta vez, o co-fundador e ex-integrante do Joy Division e New Order destaca uma live performance com músicas na íntegra dos álbuns homônimos Substance, das duas bandas britânicas.

Peter Hook & The Light anunciaram uma série gigantesca de datas para 2024, incluindo tours completas na Austrália, Nova Zelândia, América do Norte, Reino Unido e Irlanda. O show de São Paulo será o único na América do Sul neste ano.

Substance é a primeira coletânea do New Order, lançada em 1987, que acabou se tornando o álbum mais famoso do grupo inglês; e nome também da compilação de singles, lançada um ano mais tarde pela banda britânica de pós punk Joy Division, que traz faixas de EPs que não entraram nos LPs Transmission, Komarino, Love Will Tear Us Apart e Atmosphere. "Ainda me surpreende como é divertido tocar os LPs do Substance. O contraste entre Joy Division e New Order é muito aparente, mas ambos se complementam muito bem. Minha única frustração é não ser capaz de tocar mais de nossos discos a cada noite. Estou totalmente ansioso por essa fase. Então vamos aproveitar um pouco mais do Substance e preparar-se para o futuro. Com muito amor", afirma Peter.

Peter Hook (vocal/ baixo) vem a São Paulo acompanhado da banda The Light, formada por David Potts (guitarra/ vocal), Paul Kehoe (bateria), Martin Rebelski (teclados) e Paul Duffy (baixo/ vocal).

O repertório da apresentação chega recheado de hits como “Bizarre Love Triangle”, “Blue Monday”, “Ceremony”, “Perfect Kiss”, “Temptation” e “Thieves Like Us” (New Order), além de “Atmosphere”, “Dead Souls”, “Love Will Tear Us Apart”, “She´s Lost Control” e “Transmission” (Joy Division).

O show, está marcado para às 20h, da terça-feira, com ingressos a partir de R$140,00, vendidos pelo site https://www.ticket360.com.br ou na Bilheteria da Audio.