Marcelo Lima inaugura comitê de campanha no aniversário da cidade

Marcelo Lima, candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, abriu seu comitê de campanha ontem na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Centro. A inauguração coincidiu com o aniversário de 471 anos da cidade. Acompanhado de sua esposa, Zana Lima; sua mãe, Dona Cida; pela candidata a vice, Sargento Jessica Cormick (Avante), e pelo ex-prefeiturável Rafael Demarchi, Marcelo reforçou seu preparo e experiência para governar o município a partir de 1º de janeiro.

Durante o evento, houve adesivagem de carros e bandeiraço. Marcelo Lima entrou no comitê carregado por apoiadores e se emocionou ao lembrar de sua trajetória e candidatura.

“Ninguém faz nada sozinho, e vocês me deram a energia para estar aqui hoje. Hoje é 20 de agosto, aniversário de São Bernardo. É também o 20 do Marcelo Lima, o 20 do próximo prefeito. Neste dia tão especial, quero dizer que vamos transformar nossa cidade em um lugar ainda melhor, com o ‘Cartão Saúde SBC’, mais segurança, tecnologia, empregos com melhores salários, inglês e robótica na rede municipal. A inauguração do comitê é uma demonstração de que estamos realmente engajados”, disse Marcelo.

Zana Lima também discursou, destacando o preparo do marido. “Se tem alguém com experiência, trabalho e resultado para governar esta cidade é o Marcelo. Eu posso dizer isso porque vejo, há 20 anos, sua dedicação em servir e fazer o melhor por São Bernardo”, disse.

“Essa cidade não tem sobrenome; essa cidade se chama São Bernardo. Aqui, o amor está em cada passo de nossa caminhada. Trabalhamos por São Bernardo por amor”, concluiu Zana, em uma crítica à candidata governista, Flávia Morando (União Brasil).