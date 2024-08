Com voto de Ana Carolina Serra, Alesp aprova Programa de Estágio SP

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou nesta terça-feira (20) o projeto de lei que institui o Programa Estágio SP. De autoria do Executivo, comandado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a proposta incentiva a concessão de estágio, aprendizagem profissional e monitoria para estudantes do ensino médio da rede pública estadual, visando a formação técnica e acadêmica.

"Avanço muito importante para a empregabilidade jovem nas cidades paulistas. Demanda trazida pelo terceiro setor nas discussões da frente parlamentar pela integração das políticas públicas de comnate à vulnerabilidade social da população, criada por nós no início do mandato. Mais um passo para inserirmos a juventude no mercado de trabalho", destacou a deputada Ana Carolina Serra (Cidadania) ao indicar voto favorável ao projeto de lei.

As ofertas de vagas de estágio serão disponibilizadas por instituições e empresas que aderirem ao Programa, mediante celebração de termo de adesão com a Secretaria de Educação. Serão ofertadas 5 mil vagas com o valor da bolsa-auxílio estágio e da bolsa-monitoria de até R$ 1.414,00 por aluno.