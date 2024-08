Imigrantes e Anchieta apresentam lentidão nesta terça-feira (20)

Na noite desta terça-feira (20), as rodovias Anchieta e Imigrantes apresentam lentidão pelo alto fluxo de veículos, de acordo com o último boletim divulgado pela Ecovias. Além disso, também foi montada a Operação Comboio devido a formação de neblina.

A via Anchieta tem congestionamento sentido capital, com tráfego lento do km 64 ao km 61. Já na Imigrantes a lentidão é sentido litoral, do km 67 ao km 70.

A Operação Comboio foi montada a partir da praça de pedágio da Anchieta, do km 31 ao km 44, "devido a formação de neblina e baixa visibilidade".