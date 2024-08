Sistema Anchieta-Imigrantes enfrenta congestionamento no sentido SP

A manhã desta quinta-feira registra lentidão em trechos do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) no sentido São Paulo. Na Anchieta, os motoristas enfrentam tráfego lento entre o km 20 e o km 17, e também do km 13 ao km 10. Já na rodovia dos Imigrantes, a lentidão ocorre entre o km 16 e o km 14. Em ambos os casos, o motivo é o alto fluxo de veículos.





Além disso, a pista norte da via Anchieta permanece bloqueada no trecho de serra para a realização de inversão de mão de direção, o que mantém o SAI em Operação 5x3. Para descer a serra, os motoristas têm à disposição a pista sul da via Anchieta ou a pista sul da rodovia dos Imigrantes. A subida da serra, por sua vez, é feita exclusivamente pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.