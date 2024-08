Azulão apela à Justiça para tentar evitar a falência

Sensação no futebol brasileiro no início dos anos 2000, com feitos como o vice-campeonato da Libertadores de 2002, o São Caetano tem enfrentado crise financeira nos últimos anos. Para tentar evitar a falência, na última semana entrou com um pedido de Recuperação Judicial. Segundo o processo, as dívidas ultrapassam os R$ 73 milhões.

Ainda de acordo com o documento, R$ 38.734.274,10 da dívida é sujeito aos efeitos do processo de novação, e R$ 35.002.407,38 em débitos extraconcursais. O caso, porém, ainda não foi deferido pelo Juiz.

A decisão é mais uma ação do São Caetano para tentar recuperar o clube aos tempos de glória. Ainda em 2022, a antiga gestão colocou o clube à venda em um leilão. Com o lance inicial de R$ 90 milhões, não houve interessados na aquisição.

Um segundo leilão foi feito em janeiro de 2023, com lance inicial de R$ 60 milhões. Porém, também foi encerrado sem nenhum lance pela compra do Azulão.

DENTRO DE CAMPO

Nas quatro linhas, a torcida do São Caetano está esperançosa, mesmo após o rebaixamento do time para a série A4 do Paulista.

Classificado para a segunda fase com a melhor campanha da Copa Paulista, na liderança do Grupo 5, somando 20 pontos, a equipe enfrentará o Capivariano, terceiro colocado da Chave 4 pelas oitavas de final.

O primeiro encontro será realizado no Interior do Estado, sábado (24), e o jogo de volta no dia 31, no Estádio Anacleto Campanella.