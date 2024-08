Ataque injustificado

A tentativa do candidato a prefeito de Santo André Eduardo Leite (PSB) de censurar o jornal A Guardiã da Notícia por publicar resultado de pesquisa eleitoral que não lhe são favoráveis, é um atentado contra a liberdade de expressão e, por extensão, a democracia. A imprensa tem o dever de informar a população com base em fatos e dados, respeitando a legislação vigente. Impedir a circulação de veículo de comunicação porque a notícia não agrada a um ou a outro é atitude autoritária e perigosa, que vai na contramão dos princípios democráticos e do direito à informação. Por enquanto, decisão liminar da juíza Adriana Bertoni Holmo Figueira, da 307ª Zona Eleitoral, impede que tal atrocidade se consuma.

O vereador Eduardo Leite, ou qualquer outro dos candidatos a prefeito de Santo André, tem o direito inalienável de criticar todo conteúdo jornalístico – a imprensa profissional, aliás, estimula o contraditório e as discordâncias como forma de aprimorar a sua atividade, fundamental para a manutenção dos regimes democráticos –, mas não o de tentar criar empecilhos à livre circulação de notícias. Atitudes como a do candidato do PSB revelam a anacrônica tentativa de calar o mensageiro por não gostar da mensagem. A função dos veículos de comunicação é justamente a de dar voz a diferentes perspectivas e divulgar informações relevantes para o eleitorado, e não ser controlada por interesses particulares.

Quando qualquer político busca silenciar a imprensa, ele demonstra falta de respeito pelo processo democrático e pela transparência que deveria nortear sua atuação – o caso é ainda mais absurdo porque o autor da ação é um parlamentar! A sociedade não pode tolerar ações que visam restringir o acesso à informação. Qualquer tentativa de manipular a opinião pública por meio da censura deve ser veementemente condenada. O papel de um candidato é apresentar suas propostas e conquistar a confiança do eleitorado de maneira honesta, e não tentar manipular os fatos para favorecer sua imagem. A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia, e sua defesa deve ser intransigente.