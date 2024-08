Candidatos rebatem declaração de Morando sobre governar sozinho

Candidatos a prefeito de São Bernardo, Alex Manente (Cidadania) e Marcelo Lima (Podemos) rebateram a declaração dada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) durante caminhada de sua sobrinha e candidata à sucessão, Flávia Morando (União Brasil). Na ocasião, o chefe do Executivo afirmou que, “nos últimos oito anos, São Bernardo teve apenas um prefeito”, indicando ter responsabilidade exclusiva pelos acontecimentos durante sua gestão. O comentário não foi bem recebido pelos demais candidatos.

“De direito, a cidade só tem um prefeito, mas que governou com a ajuda de outros atores e que foram decisivos para a cidade. Como, por exemplo, as emendas para a Saúde, alças de acesso da Via Anchieta e obras de pavimentação e duplicação de vias. São exemplos da atuação do meu mandato como deputado federal”, declarou Alex Manente.

Vice-prefeito em boa parte da gestão Morando, Marcelo Lima também criticou o tom usado por Orlando Morando. Na visão do candidato, “ninguém faz nada sozinho”. “Como vice-prefeito e secretário, junto com um time dedicado, estive à frente de projetos transformadores para São Bernardo, como o piscinão do Paço, a maior obra de drenagem da América Latina. Além de obras antienchentes feitas por toda a cidade, idealizei as arenas-parques e praças-parques, entre tantas outras obras. Ele (Morando) sabe disso, e tem centenas de declarações públicas e elogios do prefeito ao resultado do meu trabalho”.

Além de vice-prefeito, Marcelo Lima foi secretário de Serviços Urbanos durante quase todo o primeiro mandato de Morando. O podemista se desincompatibilizou em 2018 para sair a deputado federal. Sem sucesso, retornou após a eleição daquele ano. Ocupou o cargo até 2021, quando passou a ser apenas vice-prefeito. Ficou na Prefeitura até 2022, quando novamente se desincompatibilizou para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Eleito com 110.430 votos, deixou o cargo de vice-prefeito para exercer o mandato no Congresso, mas foi cassado no ano passado por descumprir a lei de fidelidade partidária.

A declaração de Orlando Morando foi dada no primeiro dia de campanha de sua sobrinha, indicada pelo chefe do Executivo à sucessão. “Quando fui candidato em 2016, eu afirmava a todos que era candidato da mudança. Nos últimos oito anos, São Bernardo teve apenas um prefeito. O eleitor não é bobo. Candidato original do Orlando é apenas a Flávia, única que representa a continuidade. O restante é genérico. O nosso maior legado é o índice de aceitação do governo. A Flávia será grande polo para aglutinar essa transferência de satisfação. Tenho certeza de que ela vai para o segundo turno e vencerá a eleição”, disse o tucano na ocasião.