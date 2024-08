São Bernardo lidera a geração de empregos entre os sete municípios

São Bernardo foi a cidade do Grande ABC que mais criou empregos no primeiro semestre do ano. Entre janeiro e junho, o município apresentou saldo positivo de 8.068 postos. O desempenho contribuiu para que o Grande ABC chegasse a 22,662 vagas, triplicando o total obtido no mesmo período do ano passado, quando o saldo foi de 7.128 postos de trabalho. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), levantado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O acumulado dos últimos 12 meses (de julho de 2023 até junho de 2024), São Bernardo também ficou na liderança, com 11. 759, o que representa um terço dos 31.550 novos empregos criados pelas sete cidades.

Entre as ações implementadas para a geração de empregos está o Feirão do Dia do Trabalhador, que ofertou mais de 2.000 vagas na ocasião. Outra iniciativa foi o feirão exclusivo para profissionais da saúde, em junho, que registrou a participação de 3.000 pessoas pré-selecionadas. O feirão ofertou cerca de 1.300 vagas.

Entre as empresas parceiras, estavam o Complexo Hospitalar, Fundação ABC, Rede D’Or, Drogasil e Cimed.

São Bernardo dispõe ainda de uma Central Pública de Trabalho e Renda, situada na Rua Padre Lustosa, 48, Centro. O painel com as oportunidades de trabalho pode ser acessado no portal https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda. Interessados em participar da seleção devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br com o código da vaga pretendida e o número do CPF.