Um ano de Luigi! Fabiana Justus comemora aniversário do filho: Meu companheirinho

Primeiro parabéns! Fabiana Justus está comemorando nesta segunda-feira, dia 19, o aniversário de um ano do seu terceiro filho, o pequeno Luigi. Além do menino, ela também é mãe de Chiara e Siena, de cinco anos de idade. .

Em seu Instagram, a filha de Roberto Justus compartilhou uma homenagem ao filho mais novo:

Um ano de Luigi. E QUE ano. Ao mesmo tempo que o crescimento dele voou, o ano para mim parece que foram uns 5. Muita coisa aconteceu, mas em todos os momentos o sorriso dele esteve presente. Meu filho, que menino feliz que você é. Carismático, esperto, alegre, tranquilo. Nosso leãozinho que sabe o que quer desde pequeno. Que paixão que você é! Nossa cerejinha do bolo. Meu companheirinho. Obrigada por me dar força, por me fazer sorrir. Obrigada por trazer leveza para os meus dias mais difíceis! Obrigada por me mostrar que nossa conexão é a mesma nos vendo todos os dias ou não. Que nada abala nosso amor. Obrigada pelo sorriso largo que você abre quando me vê. O grito agudo de felicidade quando você ouve minha voz. Eu te amo para sempre! Obrigada Deus por estar aqui hoje comemorando o primeiro ano do meu filho ao lado da minha família.

No vídeo, Fabiana colocou diversos momentos com o filho, mostrando a força que ele dava diariamente em seu tratamento contra a leucemia.

Felicidades ao neném e a toda família!