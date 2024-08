Mauá recebe exposição acessível na Pinacoteca

Com o intuito de incluir pessoas com baixa visão ou cegas, Mauá recebe a exposição “Pinacoteca Acessível” no saguão do Teatro Municipal, de segunda a domingo, das 9h às 21h.

Realizada pela artista Rita Meireles, com produção e curadoria de Dener de Sousa, além da orientação do professor José Nilton, que leciona no curso de braille da Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires, o projeto foi enriquecido com suas experiências pessoais—José é cego de nascença—e de alunos que participam das aulas. O projeto foi contemplado e financiado pelo edital federal de incentivo à cultura "Paulo Gustavo", com o valor de R$ 7 mil. Esse valor foi gerido e aplicado pela Secretaria de Cultura da cidade de Mauá através de 10 obras táteis que inserem as pessoas no universo das artes visuais. “Foram desenvolvidos suportes para a fixação das obras táteis, buscando uma melhor experiência e conforto ao espectador,” disse Dener sobre a preparação da exposição para receber pessoas com deficiência visual.

Para a produção da mostra, foram escolhidas obras do acervo da pinacoteca. A artista utilizou diversos materiais para obter o resultado esperado, como camadas de tinta e verniz, para que as peças ficassem mais resistentes ao toque. Mas a empatia foi o que trouxe vida às peças. “Durante o processo de desenvolvimento do projeto, buscamos informações de outros projetos que também aplicavam a inclusão, mas a nossa maior inspiração foram as pessoas cegas e com baixa visão que conhecemos, que mais nos inspiraram e motivaram a realização das obras,” comentou Rita.

A exposição segue até o dia 10 de setembro.