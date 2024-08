Ana Maria Braga se veste como Silvio Santos no Mais Você: Alegria que ele sempre quis

Ana Maria Braga começou o programa Mais Você desta segunda-feira, dia 19, com uma homenagem especial ao apresentador Silvio Santos, que morreu na madrugada do último sábado, dia 17, aos 93 anos de idade.

Para homenagear o comunicador, Ana se vestiu como ele e usou até o famoso microfone acoplado.

- Você tá de Silvio Santos. Adorei a homenagem, Ana Maria, que linda!, declarou Louro assim que viu Ana.

- Eu, como adoro fazer televisão, levar alegria pra casa de vocês, assim como ele, acho que não tem mal nenhum a gente rir da gente mesmo, errar e não ter vergonha de falar, não ter vergonha de ser feliz. E a alegria que ele sempre quis. Essa roupa tem hoje todo esse significado, declarou a apresentadora.

E as homenagens não pararam por aí! Além do look e do microfone, Ana fez questão de jogar aviõezinhos:

- Quem quer dinheiro?, brincou ela.

Ana Maria Braga ainda postou um vídeo dos bastidores em suas redes sociais:

Não podíamos começar essa segunda-feira sem a homenagem a ele! O rei da comunicação na TV.Silvio Santos vem aí!