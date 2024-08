Santo André promove mutirão da visão para crianças

Pouco mais de 700 crianças do 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Santo André participaram ontem e estarão no próximo domingo (25) em um mutirão em prol da visão, no Poupatempo da Saúde, das 8h ao meio-dia.

Batizado como Educando com Visão, o projeto é promovido pelas secretarias de Saúde e de Educação da Prefeitura de Santo André em parceria com o Rotary Santo André Norte, e visa identificar crianças com problemas de visão e auxiliá-las a ter acesso a óculos.

Todos os alunos matriculados no 1º ano do ensino fundamental das escolas municipais andreenses passaram recentemente por uma avaliação da acuidade visual, por meio do Teste de Snellen, no qual são verificadas clareza e nitidez da visão.

As 708 crianças que demonstraram dificuldade (com resultado igual ou inferior a 0,7) foram encaminhadas para o mutirão, onde passam por nova avaliação com os oftalmologistas do Poupatempo da Saúde.

Foram 353 alunos (cada um com um acompanhante) consultados ontem e outros 355 passarão no próximo domingo.

Estes estudantes passarão por teste ortóptico, farão uso de colírio, realizarão exame de autorrefração e então serão encaminhadas para o consultório, onde farão a análise do fundo de olho.

Caso a criança seja receitada, imediatamente é encaminhada para ótica, onde escolherá a armação – o Rotary fornece os óculos. Em 2023, o programa entregou 330 dos acessórios ópticos a alunos.