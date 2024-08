Penha faz visita à feira do Centro e ouve demandas dos moradores

A prefeita de Rio Grande da Serra e candidata à reeleição, Penha Fumagalli (PSD), realizou ontem de manhã uma visita à tradicional feira livre do Centro. A campanha corpo a corpo é a aposta da pessedista para permanecer no comando do Executivo.

Na feira, Penha interagiu com os feirantes e com os moradores, apresentando as propostas de seu plano de governo, com ações voltadas para o desenvolvimento do município e estratégias para a educação, habitação, moradia, saúde e cultura.

O corpo a corpo aconteceu durante toda a manhã. À tarde, a prefeita participou de um adesivaço em seu comitê e também fez reuniões com candidatos e candidatas a vereador de sua coligação. O grupo governista tem 84 candidatos à vereança e sete partidos na coligação: PSD, Republicanos, Progressistas, PRTB, PV, PCdoB e PT.

APOIO

Para chegar ao segundo mandato, Penha tem o apoio de Felício Ramuth, vice-governador, e de Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado e presidente nacional do PSD.

“Com o apoio dessas grandes lideranças vamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Rio Grande da Serra”, afirmou a prefeita.

A chefe do Executivo rio-grandense tem como companheiro na disputa pela reeleição o professor da rede estadual de ensino Pedro Campos (Republicanos). A definição ocorreu após diálogo com a base de apoio e lideranças partidárias, que entenderam ter alguém do partido do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na composição da chapa.





PESQUISA

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, solicitado pelo Diário, apontou que Penha está na terceira colocação nas intenções de voto. A prefeita apareceu com 9,6% das menções, atrás do vereador Marcelo Akira, o Akira do Povo (Podemos), que está com 15,9% das intenções de voto, e de Akira Auriani (PSB), que lidera a corrida eleitoral com 50,4%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código alfanumérico SP-09276/2024.