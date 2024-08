Alex Poatan anuncia retorno ao peso médio e mira cinturão duplo no UFC

Maior nome do MMA brasileiro na atualidade, Alex 'Poatan' Pereira quer mais. Atual campeão dos meio-pesados, o paulista projeta mais um título (que, inclusive, já teve um dia): o dos peso médio. O anúncio foi feito pelo próprio lutador na madrugada deste domingo, dia 18, em suas redes sociais, logo após o confronto entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya pelo UFC 305.

Simples e direto, Poatan publicou em seu Instagram: "Vou descer para 84kg mais uma vez". Ao fundo da foto, uma televisão mostra a imagem de du Plessis sendo ovacionado ostentando o cinturão mantido.

O anúncio do retorno foi feito horas depois de Dana White confirmar o retorno de Poatan ao UFC. O brasileiro, que derrotou Jiri Prochazka em sua defesa de cinturão no UFC 303 em junho deste ano (duelo definido de última hora, vale ressaltar), irá novamente medir forças para manter seu título. O adversário dessa vez será o americano Khalil Rountree Jr., número 8 do ranking da categoria. O evento 307 da entidade ocorre em 5 de outubro, no Delta Center em Salt Lake City, Utah (EUA).

O último compromisso de Poatan no peso médio foi justamente contra Adesanya - que falhou em tentar recuperar o cinturão neste sábado/domingo. Na ocasião, o brasileiro perdeu o confronto após ser nocauteado, sendo sua primeira derrota para o histórico rival nigeriano. Desde então, Poatan subiu para os meio-pesados e conquistou o cinturão após vencer, respectivamente, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka, Jamahal Hill e Prochazka novamente.

O UFC ainda não se manifestou oficialmente. Porém, é improvável que Dana White reprove a decisão de Poatan. Afinal, o brasileiro é uma das principais celebridades do MMA mundial na atualidade. Prova disso foi ter sido chamado para ser o main-event do UFC 303, substituindo ninguém menos que Conor McGregor. Em resumo, Poatan é sinônimo de espetáculo.

RESULTADO DO UFC 305

Dricus Du Plessis defendeu com sucesso o cinturão dos médios neste sábado ao vencer Israel Adesanya com uma finalização no quarto round, no evento principal do UFC 305, na Austrália.

O anfitrião suou e teve de superar adversidades para manter seu cinturão, no momento em que Adesanya estava ganhando força no quarto round, até que recebeu um gancho de esquerda, que o atordoou e, na sequência, rendeu de finalização. O golpe canhoto é justamente a maior qualidade de Poatan.