Documentário inédito de Silvio Santos será exibido pelo SBT

O SBT informou que Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro, documentário com mais de sete horas de duração, terá seu primeiro episódio exibido neste domingo, dia 18, às 19h30 na emissora.

Segunda a nota divulgada, o especial será transmitido no horário em que o tradicional Programa Silvio Santos vai ao ar, para que os fãs consigam ter recordações do apresentador como ele sempre pediu:

Transbordando de alegria e felicidade.

Os sete capítulos do documentário estão no catálogo do +SBT, que teve sua estreia adiada após a morte de Silvio Santos, no último sábado, dia 17. A emissora também cancelou o documentário especial que celebra os 43 anos de idade do SBT, para passar o episódio de Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro.