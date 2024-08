Sucesso nas redes, professor Noslen dá dicas para redação

O cenário educacional no Brasil tem sido transformado por diversas personalidades ao longo dos anos, mas poucos tiveram um impacto tão significativo quanto Noslen Borges. Aos 45 anos, o professor de português tornou-se um dos maiores influenciador educacionais do mundo, levando conhecimento a milhões de estudantes por meio das plataformas digitais. O Professor Noslen, como é conhecido, é o criador de um dos canais de educação mais acessados do Brasil, com 4,98 milhões de inscritos no YouTube, e também conquistou um grande público no TikTok e Instagram, somando quase 2 milhões de seguidores.

Fenômeno nas redes, Noslen acredita que a educação é a chave para a transformação social e vê em iniciativas como o Desafio de Redação uma oportunidade de colocar esse poder em prática. O concurso, que chega à sua 18ª edição, é o maior do gênero no Grande ABC e tem como tema este ano “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”. Com inscrições abertas até 30 de setembro, o desafio visa incentivar escrita, leitura e criatividade dos participantes.

O professor também destaca que a IA (Inteligência Artificial), tema central do concurso, é uma ferramenta que chegou para ficar e deve ser utilizada de forma positiva no processo educacional. Ele defende que, embora a IA possa automatizar processos mecânicos, como a repetição, ela não substitui o pensamento crítico e a construção de raciocínio, essenciais em uma boa redação, e que é necessário colocar o assunto em discussão o mais rápido possível. O professor complementa com dicas para uma boa redação sobre o tema.

“Uma boa redação precisa, primeiro, ter uma organização clara, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensando em uma redação dissertativa-argumentativa, ela deve incluir argumentos. Você precisa apresentar o tema, delimitando quais argumentos vai trazer e organizando a sequência dos parágrafos. Pode-se discutir, por exemplo, pontos positivos e negativos da IA. Um parágrafo pode tratar do ponto positivo, outro do negativo, e, na conclusão, você faz um apanhado de tudo que foi apresentado, fechando o texto”, explica o professor.

Conforme ensina ele, a estrutura deve ser: introdução, apresentando o tema e já dando um gancho para os dois argumentos que virão nos parágrafos de desenvolvimento; depois, a conclusão, que amarra todo o texto. Para Noslen, para escrever bem sobre Inteligência Artificial, é essencial ler sobre o assunto e, hoje, há muitos textos disponíveis sobre IA.

“Quanto mais você lê e adquire conhecimento, mais embasamento teórico terá, facilitando a produção de uma redação bem estruturada”, comenta, destacando ainda a importância de uma boa pontuação.

As escolas devem fazer o cadastro pelo formulário disponível no portal www.dgabc.com.br/desafioredacao. Neste ano, além das bolsas de estudo e outros prêmios, a novidade é que dois vencedores serão premiados com intercâmbio para Londres. A 18ª edição do Desafio de Redação tem patrocínio do Instituto Guima e do Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório. Conta também com o apoio institucional do Centro Universitário Fundação Santo André e da CVC Corp.

O PROFESSOR

Nascido em Curitiba, Noslen sempre teve uma paixão pela educação. Antes de se tornar um fenômeno na internet, ele lecionou por 18 anos em escolas, cursinhos e pré-vestibulares. A grande virada na carreira do professor aconteceu em 2015, durante o boom dos smartphones no Brasil. Naquele momento, a maioria das escolas via os celulares como uma distração, mas Noslen enxergou ali uma oportunidade.

“Pensei: ‘vamos usar o celular dentro da educação, porque é uma ferramenta a mais’. Depois fiz mais do que isso, criando um canal no YouTube e ensinando a língua portuguesa usando o celular através desse canal”, diz o professor.

Hoje, com quase 5 milhões de assinantes, o canal é referência em literatura, gramática e redação. Em 2018, Noslen lançou o maior curso de português on-line do Brasil, que já formou mais de 30 mil alunos. Ele também viaja pelo Brasil dando palestras, após ter deixado as aulas presenciais em 2021 para se dedicar totalmente à produção de conteúdo.