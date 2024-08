Carlos Alberto de Nóbrega chora ao lamentar morte de Silvio Santos

Carlos Alberto de Nóbrega deu uma entrevista ao SBT em que se emocionou e chegou ao chorar ao falar de Silvio Santos na noite deste sábado, 17. Além de colegas de emissora, os dois foram amigos de longa data por décadas (clique aqui para relembrar a relação de Carlos e seu pai, Manoel da Nóbrega, com o apresentador).

Em determinado momento, o humorista se dirigiu diretamente ao comunicador em sua fala: "Eu sinto falta, Silvio, de a gente discutir. De rachar a conta do jantar, da entrada do cinema, do teatro. Sinto falta das vezes em que a gente se encontrava na casa do meu pai, dos meus aniversários..."

"O que mais me dói, Silvio, é mais ou menos a dor que eu senti quando o Ronald Golias foi embora. Porque outros artistas vieram, mas um amigo igual ao Golias eu não teria nunca mais" disse Carlos Alberto de Nóbrega, começando a chorar.

Aos prantos, encerrou a homenagem: "Vou sentir falta da tua voz. Mas vou te ouvir. O videotape vai me fazer ver. O +SBT serviço de streaming da emissora vai mostrar coisas suas. Mas a tua amizade, nunca mais eu vou ter, Silvio. Só vou guardar saudades".