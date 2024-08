Filho de Faustão comenta saúde do apresentador após ida ao hospital

Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, foi levado ao Hospital Albert Einstein, mesmo local onde Silvio Santos estava, na última quinta-feira, dia 15. Agora, o filho do apresentador, João Silva, detalhou o quadro de saúde do pai.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Faustão está bem e em casa. João revelou que o apresentador só continua fazendo visitas regulares para checar se não há nada fora do normal após as cirurgias que fez.

- Meu pai está bem! Está em casa! Ele vai toda semana fazer tratamento, não está internado.

Em fevereiro de 2024, Faustão passou por um transplante de rim e em agosto de 2023, por um transplante de coração.