Viih Tube celebra dois anos de relacionamento com Eliezer: Tanta coisa aconteceu

Do BBB para a vida! Viih Tube usou as redes sociais na última sexta-feira, dia 16, para celebrar dois anos de relacionamento com Eliezer.

Ambos ex-BBBs, os pombinhos são pais de duas crianças, Lua, de um ano de idade, e Ravi, que ainda está na barriga de Viih. No Instagram, ela publicou alguns cliques da família e escreveu:

Hoje comemoramos dois anos do meu 'sim' para o pedido do Eli! Dois anos que tanta coisa aconteceu, os melhores dois anos da minha vida! Obrigada, meu Deus, pela nossa família, pela saúde de cada um, por tanto amor envolvido.