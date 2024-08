Campanha sem baixaria

A campanha eleitoral propriamente dita no Grande ABC começou de modo preocupante, marcado por episódios que destoam do espírito democrático que deveria prevalecer neste momento. Em São Caetano, uma denúncia de extorsão contra um dos candidatos a vereador lança sombra sobre a disputa, enquanto em Rio Grande da Serra, o cenário é igualmente lamentável: um dos postulantes ao Executivo municipal insultou a atual prefeita, Penha Fumagalli (PSD), chamando-a de “vaca”, em ataque misógino que não condiz com o respeito que o debate político exige. Esses incidentes são um reflexo do ambiente de hostilidade que, infelizmente, tem permeado o início da disputa pelo voto na região.

É imperativo que os candidatos compreendam a responsabilidade que carregam nesse processo. A eleição não é apenas oportunidade para conquistar corações e mentes, mas momento de reafirmar os valores democráticos, que são fundamentais para o fortalecimento das instituições no Brasil. Ao invés de recorrer a ataques pessoais ou comportamentos antiéticos, os concorrentes devem se comprometer com um debate saudável, baseado em propostas concretas que atendam às necessidades dos cidadãos. Há muitos gargalos que precisam ser superados nas sete cidades. A política deve ser vista como instrumento de transformação social, e não como palco para agressões e difamações.

A população do Grande ABC merece uma campanha à altura de sua importância e de seus desafios. Os municípios têm 2,15 milhões de eleitores aptos a votar em outubro – e cada um deles merece educação. O foco dos políticos deve estar em discutir ideias, apresentar soluções viáveis para os problemas locais e demonstrar respeito pelos adversários e eleitores. Somente assim será possível contribuir para a consolidação de uma democracia madura, na qual o embate de ideias prevaleça sobre o ataque gratuito. Os candidatos têm a chance de mostrar que estão preparados para liderar, e essa liderança deve ser exercida com integridade, respeito e compromisso com o bem comum.