Charge - 17 de agosto de 2024

No Grande ABC 2.237.928 pessoas utilizaram a internet durante o ano passado. O número é uma projeção da Pnad TIC (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Tecnologia da Informação e Comunicação) Contínua divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que avalia relação dos indivíduos com os meios eletrônicos. Segundo o estudo, no Brasil 88% da população acima de 10 anos acessou a WEB. Em nível nacional, foram 186,9 milhões de indivíduos.

Juntas as sete cidades do Grande ABC possuem 2.696.530 moradores, segundo números do último Censo. Acima dos 10 anos de idade são 2.543.100.

O levantamento feito pelo IBGE mostra que em 2022 87,2% dessa população utilizava a internet e em 2016 o percentual cai para 66,1%.