No Grande ABC, 2,2 milhão de pessoas acessam a internet

No Grande ABC 2.237.928 pessoas utilizaram a internet durante o ano passado. O número é uma projeção da Pnad TIC (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Tecnologia da Informação e Comunicação) Contínua divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que avalia relação dos indivíduos com os meios eletrônicos. Segundo o estudo, no Brasil 88% da população acima de 10 anos acessou a WEB. Em nível nacional, foram 186,9 milhões de indivíduos.

Juntas as sete cidades do Grande ABC possuem 2.696.530 moradores, segundo números do último Censo. Acima dos 10 anos de idade são 2.543.100.

O levantamento feito pelo IBGE mostra que em 2022 87,2% dessa população utilizava a internet e em 2016 o percentual cai para 66,1%.

Na passagem de 2022 para 2023, diminuiu a proporção de crianças de 10 a 13 anos usuárias de internet, de 84,9% para 84,2%. Por outro lado, aumentou a inclusão digital de idosos: a proporção de internautas na faixa etária de 60 anos ou mais avançou de uma fatia de 62,1% para 66,0%.

“O porcentual de idosos (60 anos ou mais) que utilizam a Internet subiu de 24,7% em 2016 para 66,0% em 2023. Entre 2019 e 2023, o grupo teve expansão de 21,2 pontos porcentuais e ante 2022, o aumento foi de 3,9 pontos porcentuais”, frisou o IBGE.

Quanto à escolaridade, entre as pessoas sem instrução, apenas 44,4% acessaram a Internet, ao passo que esse porcentual subia a 97,6% no grupo com ensino superior completo. Em 2023, 97,6% dos estudantes da rede privada e 89,1% dos alunos da rede pública utilizaram Internet.

Considerando todos os internautas, 10,2% acessaram a internet por conexão gratuita pública em escolas, universidades ou bibliotecas públicas. Entre os estudantes da rede pública usuários da internet, 30,5% utilizaram essa forma de acesso, fatia maior que a observada em 2022, de 26,7%.

CELULAR

De acordo com a projeção da mesma pesquisa, pela qual 87,6% dos brasileiros acima de 10 anos possuem um celular para uso pessoal, chega-se à projeção que no Grande ABC são 2.227,755 indivíduos que têm um aparelho.

Em 2016 eram 77,4%, três anos após subiu para 81,4% e em 2022 chegou a 86,5%.