'Balanços trazem mais informação do que demonstrações de resultados', diz Buffett

O megainvestidor Warren Buffet voltou a defender a análise de balanços patrimoniais como uma ferramenta mais eficaz de avaliação de empresas do que a análise das demonstrações de resultados do exercício das companhias. Segundo ele, os dados do balanço deixam "mais difícil" para executivos e empresas esconderem informações relevantes.

"Eu passo mais tempo olhando balanços do que demonstrações de resultado. Wall Street não presta atenção em balanços. Eu gosto de olhar", afirmou.

Os comentários foram feitos durante sessão de perguntas e respostas com investidores da Berkshire Hathaway, retomada às 13h após um intervalo de meia hora. A primeira pergunta desta sessão dirigida a Buffet foi sobre lições que teria aprendido com seus companheiros de empresa.

Ele respondeu mencionando Charlie Munger, antigo vice-presidente do conselho de administração da Berkshire Hathaway e falecido em 2023. Segundo Buffet, Munger o ensinou a sempre se aprofundar nos assuntos de interesse dele e da companhia.