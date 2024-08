São Bernardo recebe Carreta do eMuseu do Esporte

São Bernardo receberá a Carreta do eMuseu do Esporte, a partir deste sábado, no Ginásio Poliesportivo Adib Moisés Dib. A atração, com entrada gratuita, vai durar até a próxima quinta-feira (22), e disponibilizará recursos tecnológicos que visam o incentivo da prática esportiva para todas as idades.

Ao todo, serão 12 atividades. Entre elas, se destacam os simuladores 3D com óculos de realidade virtual, que dão a sensação de experimentar manobras de esqui em uma montanha congelada, encarar ondas no surfe, e manobras de skate em um cenário urbano.

Além dos esportes radicais, o local terá histórias das Olimpíadas, instalação onde os visitantes poderão tirar fotos com 18 hologramas de atletas que fizeram história nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Haverá ainda exposição de objetos que fazem parte da história esportiva, como as tochas dos Jogos de Paris-2024, Rio-2016 e Pequim-2008, além de réplicas das medalhas utilizadas na Olimpíada deste ano.

A atração também terá atividades interativas sobre Olimpíada e Paralímpiada, caso, por exemplo, de quebra-cabeças em realidade aumentada com imagens de peças que, juntas, formam locais que foram sedes dos eventos. Outra opção é jogo animado, no qual o visitante testará a memória encontrando os pares de mascotes dos Jogos.

Será possível também experimentar o jogo de dardos no cenário da antiga Olímpia, cidade grega que foi o berço dos Jogos Olímpicos Antigos.

Na parte de fora, ficará disponível uma praça esportiva para atividades em grupo, tanto no esporte em si, como em ações focadas na preservação ambiental.

A Carreta do eMuseu do esporte ficará localizada em São Bernardo, na Avenida Kenedy, número 1155, e a visitação ficará disponível das 9h às 17h.<TL>