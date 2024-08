Gael Vicci se torna a primeira Estrela da Semana em Estrela da Casa

A noite desta quinta-feira, dia 15, foi marcada pela visita de especialistas à casa musical de Estrela da Casa e os grupos foram avaliados por Leticia Colin, Pretinho da Serrinha e Tierry. É importante lembrar que os participantes foram separados em três grupos e tiveram que apresentar suas próprias composições para ganhar a chance de batalhar a prova da estrela ao vivo.

Depois de assistirem aos vídeos, os especialistas optaram por dar a chance de Gael Vicci, Leidy Murilho, Nick Cruz, Nicole Louise e Unna X se apresentarem ao vivo.

Na área do game, os participantes sortearam seus números para começar a prova e é claro que o coração parecia estar quase na boca, né? Mas também foi necessária muita atenção para entender todas as regras.

Os cantores precisavam coletar seis figurinhas do patrocinador, além de enfrentarem desafios de equilíbrio e rapidez para marcar o menor tempo possível, mas conseguir completar o percurso completo.

A dinâmica foi promovida para escolher a Estrela da Semana, ou seja, aquela pessoa que ficará imune até a próxima disputa e ganha uma vaga direto para se apresentar no festival do reality, além de poder escolher duas pessoas que vão disputar entre si.

Os participantes tiveram bastante dificuldade em encontrar os seis pontos escondidos, mas marcaram bons tempos, buscando garantir a vaga mais cobiçada de toda semana.

Os participantes que competiram primeiro tiveram mais dificuldade em conseguir encontrar todos os pontos e marcaram tempos entre 50 segundos e um minuto.

Porém, na vez de Gael, ele conseguiu marcar um tempo super baixo de quase 20 segundos, surpreendendo até mesmo Ana Clara, que está responsável pela apresentação do programa.

O cantor começou um pouco preocupado, mas conseguiu garantir a imunidade e ficou super feliz com o momento. E não era para menos, né? Afinal, ele conseguiu a conquista mais cobiçada da semana!

Gael teve a chance de colocar duas pessoas direto na disputa pelo Duelo, ou seja, eles irão disputar entre si e a escolha será totalmente do público! Dessa maneira, aquele que vencer, receberá outra imunidade e o que não conseguir se salvar vai direto para a Batalha.

Na sala da casa mais vigiada do Brasil - e musical -, Ana Clara chamou Gael e pediu para que ele escolhesse apenas dois nomes para preencher as vagas possíveis. Ainda nos primeiros dias e com poucos embates, o cantor ficou um pouco divido ao escolher Lucca e Heloísa.

- Eu gosto muito de você, Helô. Eu me apeguei a todo mundo, mas eu preciso indicar, justificou Gael ao escolher o nome da amiga.