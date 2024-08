Pedido de registro em cima da hora

A servidora aposentada Clenilza Panato, de Santo André, foi a última prefeiturável homologada em convenções realizadas no Grande ABC a ter seu pedido de registro publicado no DivulgaCand, o sistema de divulgação de candidaturas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Esta quinta, vale lembrar, foi o último dia do prazo previsto para partidos, coligações e federações pedirem o registro de candidatos a prefeito e a vereador. Assim, a região terá 33 chapas proporcionais nas eleições de outubro – a menos que alguma candidatura seja cassada ou indeferida até o dia da votação. Santo André será o município com mais prefeituráveis, seis, seguido por São Bernardo, São Caetano e Mauá, com cinco cada; Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com quatro cada. Clenilza Panato vai concorrer pelo nanico PCO (Partido da Causa Operária). Tem como seu bem mais valioso um imóvel no valor de R$ 41,7 mil e defende, entre outras propostas, a estatização do transporte e o não pagamento da dívida pública.

BASTIDORES

Saúde

A deputada estadual e primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania, foto), revelou durante o podcast Política em Cena, publicado nas redes sociais do Diário, ter enviado mais de R$ 60 milhões em emendas estaduais, além de equipamentos, para a área da Saúde no Grande ABC e na Baixada Santista. “Fico muito feliz de poder contribuir, mesmo que de forma indireta, com a Saúde das pessoas”, afirmou a parlamentar, ao citar balanço obtido nos 20 meses de mandato.

Caixa vazio – 1

Os candidatos a vereador pelo PL em Santo André, que terão como prefeiturável o vice-prefeito Luiz Zacarias, estão preocupados com a falta de dinheiro para a realização da campanha. O liberal está ameaçado de ter o registro impugnado por conta da participação na reinauguração do Cine Lyra, em Paranapiacaba, o que viola a legislação eleitoral.

Caixa vazio – 2

Com isso, são cada vez mais fortes os rumores entre os postulantes ao Legislativo andreense de que as verbas não vão chegar. Palavras como “cabeçada” e “ingenuidade” são usadas por alguns deles em referência ao episódio que deve gerar o naufrágio do projeto do liberal.

Cadê o barulho?

A proximidade do primeiro turno das eleições municipais arrefeceu a tal ponto os trabalhos na Câmara de Diadema que até mesmo a oposição ao prefeito José de Filippi Júnior (PT), que andou bastante barulhenta no primeiro semestre, está mais contida após o recesso. O único motivo de polêmica na sessão desta quinta foi uma manifestação de estudantes contra as escolas cívico-militares.

Comemoração…

Atila Jacumussi, deputado estadual e candidato do União Brasil à Prefeitura de Mauá, celebrou nas redes sociais o fato de seu partido ter feito o pedido, no DivulgaCand, do registro de sua candidatura e de seu nome ter aparecido no sistema. “Está chegando a hora. A esperança está voltando” escreveu. Resta saber, porém, se Atila terá seu pedido deferido pela Justiça Eleitoral.

…antecipada?

O unionista, vale lembrar, teve as quatro contabilidades de sua passagem pelo Executivo de Mauá (2017-2020) reprovadas pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e pela Câmara de Mauá. Para a última delas, referente a 2020, teve negado recurso no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a rejeição. Além disso, tornou-se réu em processo aberto no âmbito da Operação Prato Feito, da Polícia Federal.