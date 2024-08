Arthur Picoli revela que irá passar por cirurgia: Osso amassado e sem ligamentos no ombro

Arthur Picoli usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 15, para falar sobre um assunto sério envolvendo o seu ombro. Aos 30 anos de idade, o ex-BBB revelou que irá passar por uma cirurgia no ombro. Segundo ele, o local está com o osso amassado e sem ligamentos.

Fui ao ortopedista hoje cedo, e o que achávamos que estava ruim, está MUITO pior. Já tenho ressonância hoje a tarde e retornar nele o mais rápido possível para ele me encaminhar para o anestesista e os exames pré operatórios...

Arthur explicou que a cirurgia será aberta e que um osso será retirado de outro lugar para fixar no ombro.

Estou com meu osso amassado e sem ligamentos no ombro. Ou seja, cirurgia vai ter que ser aberta mesmo, com a retirada de osso de outro lugar para fixação em meu ombro. Seguimos.