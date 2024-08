Kim Kardashian revela que filhos tentam arranjar novo namorado para ela: Eles fazem listas

O namoro mais recente que Kim Kardashian teve após seu divórcio de Kanye West foi com o humorista Pete Davidson, porém, desde então, a socialite nunca mais assumiu nenhum romance público. A influenciadora chegou a ser relacionada com o nome do jogador de futebol americano Odell Beckham Jr., segundo o US Weekly, mas nunca confirmou.

Mas, ao que tudo indica, os filhos da beldade estão mais do que prontos para bancarem os cupidos e fazerem o coração da mamãe bater mais forte por algum novo romance.

Kim participou do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e abriu detalhes de sua vida pessoal, que costuma manter um pouco afastada da mídia, apesar da série Keep up with the Kardashians.

- É tão engraçado porque meus filhos tentam me arrumar [um novo namorado]. Tipo, eles estão prontos agora e eu não, confessou ao confirmar que segue solteira.

- Eles são tão exigentes. Tipo, eles chegam em casa, eles fazem listas. Saint quer que eu fique com qualquer jogador de basquete ou jogador de futebol. Os outros querem que eu fique com streamers. Tipo, eles têm listas e tentam me armar furtivamente e eu fico tipo: gente, isso não é o que eu quero agora.