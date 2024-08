Ivete Sangalo se pronuncia sobre polêmica de maus-tratos contra animais por parte de organização de festival

Ivete Sangalo está na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, para participar de um festival e acabou sendo alertada sobre uma grande polêmica. Internautas enviaram diversas mensagens e deixaram comentários em publicações da cantora denunciando a organização do evento, que estaria praticando maus-tratos contra animais para viabilizar o show.

Após a artista compartilhar imagens mostrando sua chegada ao país, seguidores correram à sessão de comentários para deixar alertas e pedir um posicionamento de Ivete. Eles disseram que cachorros estariam sendo mortos ou levados para canis onde não recebem os devidos cuidados.

Ivete, dê um rolê no canil municipal da ilha de São Vicente para ver de perto o que está acontecendo com os cachorros capturados na praia da Baía das Gatas, escreveu um.

Ivete dê atenção à denúncia de matança de cachorros para limpar o ambiente para seu show, por favor, pediu outro.

Está sabendo Ivete que estão limpando os cachorros da cidade, para sua chegada? Muito triste isso, estão em um local sem comida nem água e muitos já sendo eutanasiados para não serem devolvidos às ruas, declarou um terceiro.

Após ver as mensagens, a cantora fez questão de fazer um pronunciamento. Nos Stories do Instagram, ela demonstrou preocupação com as denúncias recebidas e começou lamentando:

- Sou mãe de pet, só de imaginar [maus-tratos a animais] já me dá angústia. Estavam retirando os cachorros da festa e enviando para um canil sem nenhuma assistência, e os animais morrendo, sem alimentação. Isso tudo acontecendo com os animais já é muito terrível, mas acontecendo em virtude de um show meu toma uma proporção ainda maior dentro de mim.

Em seguida, informou que já solicitou uma reunião com todos os envolvidos na realização do festival e sua ida ao Cabo Verde para compreender a situação.

- Nesse momento estou solicitando uma reunião com todos os responsáveis, não só do evento, mas dessa minha estadia aqui em Cabo Verde, me inteirar do que está acontecendo para tomar uma providência. Para elucidar isso, trazer luz à esse assunto, porque sou completamente contraria a qualquer movimento como esse e principalmente em um dia de celebração. O povo de Cabo Verde está tão feliz que eu estou aqui, fui recebida com tanto amor, uma alegria grande e me deparei com essa informação. Vou me encontrar com pessoas, me reunir para saber de fato o que está acontecendo para que sejam tomadas as posições cabíveis, as atitudes mais enérgicas sobre isso.

Por fim, Ivete declarou que manterá os seguidores informados e aproveitou para ressaltar o carinho com que o povo local a recebeu.

- Vou manter vocês informados. Já acionei minha equipe e todas as pessoas que estão envolvidas. Iremos entrar em reunião e espero que tenha o desfecho que merece ter. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Quero deixar aqui também claro a maneira como fui recebida pelo povo de Cabo Verde, da Ilha de São Vicente. Muito carinho, muito amor, as pessoas sentindo alegria por eu estar aqui, trazer a minha música, celebrar 40 anos desse festival e estou muito honrada de estar aqui. Exatamente por isso que eu quero me dar conta do que está acontecendo para que a gente tenha uma festa, uma comemoração, uma celebração de fato.