Candidato a prefeito de S.Caetano, Fabio Palacio denuncia extorsão

O candidato à Prefeitura de São Caetano Fabio Palacio (Podemos) denunciou à Polícia Civil que está sendo extorquido e ameaçado pelo advogado Getulio de Carvalho Filho, que concorre à Câmara pelo União Brasil, partido que integra a sua própria coligação. Segundo notícia-crime protocolada na segunda-feira (12) no Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de São Bernardo. O acusado compareceu nesta quinta-feira (15) ao departamento de polícia, onde tomou conhecimento da queixa contra si.

Segundo documento a que a reportagem do Diário teve acesso, Carvalho Filho é acusado de extorquir Palacio, cobrando R$ 140 mil de uma suposta dívida para, segundo termo empregado na denúncia, “não acabar com a sua vida”. O candidato a prefeito nega que tenha compromisso financeiro com o advogado, mas admite que, nos últimos anos, ajudou-o com o repasse de valores a título de “caridade e solidariedade”.

“Nas últimas semanas, Getulio parece ter passado a entender que o projeto político que vinham construindo e a ajuda voluntária do notificante era um dever, uma dívida, uma obrigação. O notificante deixa claro que isso é uma construção mental e fantasiosa da parte dele, pois sempre lhe deixou claro que todos os planos que envolviam contribuições em futura campanha e aporte de recursos dependeriam da viabilização da sua candidatura a vereador e consequentemente do acesso legítimo ao fundo partidário”, ilustrou Palacio na notícia-crime.

Palacio relatou ao Deic que, em 21 de junho, recebeu mensagem de Carvalho Filho, em tom ameaçador, cobrando o que entendia ser uma dívida e que o valor deveria ser pago até as 8 horas do dia seguinte. No mesmo dia, o advogado teria ido até o escritório do candidato a prefeito para ameaçá-lo. Tudo foi gravado e levado para a polícia. “Vou acabar com a sua vida, irmão. Você não tem noção. Eu estou te dando uma chance agora. Eu vim aqui só para te dar uma chance. Você pague os R$ 140 mil que você me deve. Você é um lixo, cara. Vou provar para todo mundo e para São Caetano todo quem é Fabio Palacio”, teria dito o político do União Brasil, segundo reprodução do áudio que consta no processo.

Na sequência deste encontro, ainda de acordo com a denúncia ao Deic, Carvalho Filho teria passado a atacar Palacio nas redes sociais. A defesa do candidato a prefeito argumenta que há elementos concretos de discurso de ódio e campanha difamatória com o objetivo de obter vantagem econômica indevida. Também segundo a notícia-crime, o advogado teria ameaçado prosseguir e intensificar os ataques pessoais, especialmente durante a campanha eleitoral, até que lhe sejam pagos R$ 140 mil.

O Diário tenta contato com Carvalho Filho.