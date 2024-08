Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, explica motivo de ter feito cesárea no parto dos gêmeos: Não tive escolha

Biah Rodrigues abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e tirar algumas curiosidades que eles tenham. Durante a interação, a esposa de Sorocaba explicou nos Stories do Instagram o motivo de ter feito cesárea no parto dos gêmeos Angelina e Zion.

A influenciadora revelou detalhes da difícil decisão, contando que ela foi tomada por conta da posição dos bebês.

Minha primeira cesárea! O Zion estava encaixado pronto para sair, mas a Angelina estava atravessada na barriga. Eu não tive escolha, mas cremos que foi a escolha certa.

Além dos recém-nascidos, Biah e Sorocaba também são pais de Theo, de quatro anos de idade, e Nanda, de dois.