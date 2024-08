Ana Carolina negocia para Estado ‘adotar’ Moeda Verde

A deputada estadual e primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), iniciou diálogo com o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para que o Estado “assuma” o projeto de sua autoria que torna o programa Moeda Verde – premiada iniciativa criada em 2017 pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade – uma política pública paulista.

A propositura assinada pela parlamentar, que deixa o Moeda Verde apto a ser implementado nos demais 644 municípios paulistas, foi aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa) em junho deste ano, mas acabou vetada pelo governador, sob o argumento de “vício de iniciativa”, quando um projeto é criado fora da competência do Poder responsável.

“Agora, infelizmente, (o projeto) foi vetado pelo governador na sua totalidade, mas a gente segue com o diálogo com o Estado para que seja proposto um novo projeto do Moeda Verde por iniciativa do governo paulista, mas por indicação da deputada Ana Carolina Serra”, explicou a deputada, durante entrevista ao podcast Política em Cena, do Diário. “Começa o diálogo e tratativas do Legislativo com o Executivo para que (o texto) possa novamente ser apresentado e posto em votação, desta vez por iniciativa do governo, mas por indicação de Santo André”, ressaltou.

O Moeda Verde visa estimular as famílias a trocar resíduos recicláveis por alimentos. A cada cinco quilos de recicláveis entregues, o participante recebe um quilo de hortifrúti, frutas, legumes e verduras. Uma agência móvel visita os bairros para fazer as trocas, em média, a cada 21 dias. Atualmente, a ação beneficia mais de 100 mil pessoas de 28 comunidades localizadas em áreas vulneráveis da cidade.

“O balanço do Moeda Verde é muito positivo, tamanha proporção que tomou em uma ação relativamente simples, que é a troca do material reciclável por alimento de qualidade com alto valor nutricional”, comentou Ana Carolina. “Na outra ponta, também cuida do aterro sanitário levando materiais que devem ir para o aterro e dá a oportunidade de formar cooperativas de catadores de material reciclável para que tenham sua própria renda. Já são duas cooperativas trabalhando. Tem famílias que vivem justamente desse material reciclável que é recolhido nas comunidades de Santo André.”

Ana Carolina ressaltou ainda como conquista da Frente Parlamentar em Apoio aos Fundos Sociais Municipais criada em agosto do ano passado o projeto que visa atualizar a lei que criou o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

ELEIÇÃO

Ana Carolina lamentou o que considerou “antecipação” dos debates eleitorais no Grande ABC – o início oficial da campanha no País ocorre nesta sexta-feira (16). “A campanha começa agora, mas esse debate foi antecipado, muito para se discutir arranjos políticos do que para debater políticas públicas, o que me entristece, porque deixamos de lado a qualidade do debate que o setor público tanto merece”, lamentou Ana Carolina. “Como cidadã andreense, aguardo um debate muito mais propositivo a partir de agora.”