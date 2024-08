Palavra do Leitor - 15 de agosto de 2024

Anne Sullivan – 1

“Fechamento da Anne Sullivan ocorreu de forma ‘atropelada’ e na ‘maldade’” (Política, ontem). Inacreditável que tiveram coragem de fechar essa instituição tão conceituada e responsável no atendimento de crianças e adolescentes.

Renato Melloni

do Instagram

Anne Sullivan – 2

Arbitrária e com o consentimento dos vereadores da base do governo!

Eduardo Salgado

do Instagram

Anne Sullivan – 3

O que ocorreu com essa escola foi de uma covardia sem tamanho.

Nikiba Menezes

do Instagram

Anne Sullivan – 4

‘Regina e Minéa ouvem críticas sobre o fim das aulas na Anne Sullivan’ (Política, dia 13). Se existe justificativa para o fechamento do Anne Sullivan? Sim, e a resposta é incompetência! Incompetência em não fiscalizar as contas da escola, incompetência em não conhecer as necessidades dos alunos e com isso jogar os alunos em escolas sem o mesmo zelo que os alunos tinham na Anne Sullivan, incompetência em fechar a escola sem conversar com os pais com antecedência... (Se havia fiscalização nas contas, provavelmente existe documentação, onde está? Se houve reuniões com os pais, informando o fechamento da escola, tem que existir ata de reunião, com o assunto e a assinatura dos pais, onde está o documento?) Agora, se ambas foram evasivas nas respostas, tem alguma coisa errada e cabe à Justiça descobrir onde está a falha e punir!

Ana Paula

do Instagram

Delfim Netto

‘Brasil se despede do ex-ministro da Fazenda Delfim Netto’ (Economia, dia 13). O ex-professor da USP, ex-deputado federal e economista Delfim Netto, que faleceu nesta segunda-feira, aos 96 anos, deixa grande legado. Tornou-se mundialmente conhecido como ministro da Fazenda do governo militar, na época do milagre brasileiro, como o País que mais crescia no universo. Também ocupou cargos de ministro do Planejamento e da Agricultura. Nossos sentimentos aos seus familiares!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Venezuela – 1

Calar as redes sociais na Venezuela pode significar voltar às trevas em toda a América Latina. Abre procedente só visto em países ditatoriais ou teocráticos. A pergunta triste: para onde caminha a Venezuela? O mundo não pode deixar um país se evaporar da face da terra de forma tão brutal.

João Camargo

Capital

Venezuela – 2

Qual a influência que Lula tem sobre Maduro para sugerir uma nova eleição? Até hoje as atas solicitadas não apareceram. E se aparecerem, quem vai acreditar?

Izabel Avallone

Capital