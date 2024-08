Associação promove caminhada com presença de delegadas da região

A Afum (Associação Força e União das Mulheres) promoverá no dia 18 de agosto (domingo) a Caminhada Agosto Lilás, uma ação dedicada à conscientização e combate à violência contra a mulher. O evento reunirá mulheres da segurança do Grande ABC, como Kelly Sacchetto, delegada seccional de São Bernardo e São Caetano, Adrianne Mayer Bontempi, delegada assistente da mesma seccional, Daniela Attab Del Nero, delegada da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município são-bernardense e Luciara de Cássia, delegada da DDM de São Caetano.

Camila Cabral, presidente da Afum, reforça a importância de reunir mulheres para dizer que a violência precisa ser combatida por toda a sociedade. Por isso, organizaram a caminhada para que mulheres levantem a sua voz e também sejam ouvidas.

“Este evento é uma oportunidade única para unir forças e demonstrar nosso compromisso com a causa e pelos direitos das mulheres. Homens e mulheres são bem-vindos para caminhar conosco e fortalecer nossa voz contra a violência doméstica”, ressalta.

O Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização que visa combater a violência contra a mulher e promover a igualdade de gênero. Por meio de eventos, palestras e rodas de conversa, a campanha busca educar e engajar a comunidade para criar um ambiente seguro e acolhedor para todas as mulheres na sociedade.

A Caminhada Agosto Lilás terá concentração a partir das 8h30, na sede da Delegacia Seccional de Polícia de São Bernardo, na rua Anunciata Gobbi, número, 75, bairro Vila Euclides.