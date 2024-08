Rodrigo Garcia é o último a desistir da prova de resistência de Estrela da Casa

Acabou! A prova de resistência de Estrela da Casa durou mais de 15 horas e os participantes tiveram um grande desafio de ficarem segurando um cartão de crédito da patrocinadora. Passando vários perrengues com vento, tinta e confetes, os confinados foram guerreiros por várias horas para tentar embolsar a imunidade.

Os três últimos foram Lucca, Rodrigo Garcia e Unna X. Eles conseguiram bater as 15 horas totais, mas a cantora foi a primeira a desistir entre eles - porque precisava usar o banheiro e já estava se sentindo muito cansada.

Depois disso, os dois cantores seguiram em silêncio, ocasionalmente fazendo piadinhas para passar o tempo mais rápido. Lucca e Rodrigo até tentaram convencer um ao outro de desistir primeiro, mas os dois seguiram na batalha por mais quase duas horas.

No final, Rodrigo foi quem abriu mão da imunidade e jogou o cartão de crédito no chão, deixando Lucca como finalista da primeira prova do reality.