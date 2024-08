Assunção. Os 70 anos desta igreja. Ela deu nome ao bairro. Uniu sua gente.

Em 15 de agosto de 1954 – há exatos 70 anos, portanto – era lançada a pedra fundamental da atual igreja matriz do Bairro Assunção, em São Bernardo.

Aquele momento marcou a união maior da comunidade, tendo à frente velhos “oriundis” que decidiram criar um espaço próprio que substituísse a garagem de Cristiano Angeli. Era na garagem que o padre Pedro Celotto celebrava missa uma vez por mês, vindo da Matriz da Boa Viagem.

E a igreja subiu rapidamente, foi ganhando melhoramentos, deu nome ao bairro – até então chamado de “Colônias”, na antiga Linha Jurubatuba, aberta em 1877.

Os jovens ajudavam nas obras, nas campanhas, na organização religiosa. Formavam e integravam as congregações. E participaram da criação da Escola “Cantarum”, o coro da igreja, da organista dona Antonia.

Entre os cantores e cantoras, Aidê Bonicío, que auxiliou Memória a contar, em 1994, nesta data, a história dos então 40 anos da igreja do bairro Assunção.

Aidê citava Antonio Cecato, o primeiro organista. Ele morava no começo da Rua das Palmeiras (hoje Rua Cristiano Angeli) e era incentivado pelo padre Fiorente Elena a organizar o coral que se apresentava especialmente na capela de Santo Antonio, no bairro dos Casa – uma capela símbolo do bairro, patrimônio histórico, hoje felizmente restaurada em paróquia própria.

Dona Antonia substituiu Cecato e foi substituída pelo organista Sérgio Bof, todos de antigas famílias do Bairro Assunção no tempo do padre Gerônimo Noviello, o primeiro pároco.

Crédito da foto 1 – Acervo: Tuka Quinelli (facebook)

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

A RUA E OS PIONEIROS. Anos 1960. Começo da Rua Cristiano Angeli, antiga Rua das Palmeiras, com o largo da padaria onde está o jipão e, à direita, a barbearia do Sr. Carlos, o bazar e o açougue de Jacó Capitanio: alguns anos antes, antigos do bairro reunidos defronte ao bar de dona Rosa Pessotti: José Franzini (o primeiro em pé, à esquerda), Benedito Bamback, Pelosini, padre Jerônimo, Salin (o enfermeiro), Cristiano Angeli, Urbino, padre Pedro, Laerte Pinchiari, Felice Marangoni e Armando Angeli; agachados: Pino Sacilotto, Tonin Dellabarba e Oscar Wunderlick

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 14 de agosto de 1994 – Edição 8779

FÓRUM DA CIDADANIA – Candidatos ao governo do Estado de São Paulo diziam que guerra fiscal causa evasão industrial. Entre os candidatos, o que ganharia a eleição, Mário Covas.

EM 14 DE AGOSTO DE...

1904 – Internacional: será colocado um cabo telegráfico ligando a Sicília ao Continente, na Itália.

Chicago, 21. Terminou a greve dos operários nas fábricas de conservas de carne e que atingiu 80 mil trabalhadores.

1959 - CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) inaugurava dois telefones públicos, um na Vila Baeta Neves e outro na Vila do Tanque, em São Bernardo.

1979 – Nos primeiros minutos da madrugada, vereador José Mendes Botelho, de Santo André, era absolvido por decurso de prazo.

Botelho permanecera 90 dias afastado, acusado de falta de decoro parlamentar. Dissera ter vergonha de ser vereador num Legislativo que se transformou em mero órgão homologatório das vontades do Executivo.

Nestes três meses formou-se um processo de oito volumes, com 5.108 páginas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jaú (fundado em 1853), Paraíso (1891), Pedregulho (1897), Pitangueiras, Pontalinda e Sorocaba, a Manchester Paulista

Pelo Brasil: Abaetuba (Pará), Aquidauana (Mato Grosso do Sul), Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Verde e Iguatama (Minas Gerais), Ipirá (Bahia), Ipira e Peritiba (Santa Catarina) e São Patrício (Goiás).

HOJE

Dia do Atleta de Santo André (quem lembra?)

Dia da Informática

Dia dos Solteiros.

Assunção de Nossa Senhora

15 de agosto

Comemoração litúrgica será no próximo domingo.

Na foto, a tela histórica de Nossa Senhora Assunção, que deu origem ao nome do bairro Assunção e à Paróquia local, à Rua Cristiano Angeli, em São Bernardo.

Divulgação: Projeto Memória