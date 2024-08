Halle Berry arrasa com vestido transparente em tapete vermelho

Uau! Aos 57 anos de idade, Halle Berry surpreendeu a internet ao aparecer com um vestido transparente para o tapete vermelho da pré-estreia do filme A Liga, que estreia no dia 16 de agosto.

O evento aconteceu na última segunda-feira, dia 12, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ela apostou em um vestido preto transparente e com renda. O filme, protagonizado por ela e pelo ator Mark Wahlberg, é dirigido por Julian Farino.

Além disso, Halle contou em entrevista com Mark para promover o filme que já se machucou em sets de gravação:

Já fui nocauteada três vezes. Quebrei um braço, duas vezes costelas - duas costelas uma vez, três costelas uma outra. Quebrei o cóccix, dois dedos do pé e um dedo da mão.

Em Maré Negra, a atriz contou uma experiência difícil:

Eu interpretei uma mergulhadora. Precisei segurar minha respiração por quase dois minutos e meio. Me pareceu uma eternidade. Senti a morte iminente.

Apesar dos sustos e das lesões, ela ainda disse ter aprendido muito com as experiências em filmes de ação:

Aprendi jiu-jitsu, um pouco de muay thai, kickboxing, taekwondo e também a atirar.

Além da mergulhadora, Berry já deu vida a personagens clássicas, como a Mulher-Gato, Tempestade, e participou de 007 - Um novo dia para morrer.