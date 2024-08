Sob ameaça, Zacarias retarda registro no TSE

Sob ameaça de impugnação, Luiz Zacarias (PL), vice-prefeito dissidente que pretende disputar a eleição para o Paço de Santo André em outubro, ainda não registrou seu nome no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Desde que participou da solenidade de reinauguração do Cine Lyra, em Paranapiacaba, em 20 de julho, conduta que é proibida a concorrentes de cargos públicos pela legislação eleitoral até três meses antes da data do pleito, o liberal viu suas forças desidratarem. Além de assistir à debandada de partidos aliados – Republicanos, União Brasil e Progressistas –, Zacarias deve ter a candidatura questionada assim que protocolá-la. O prazo legal se esgota nesta quinta-feira, dia 15. A direção andreense do partido Novo já antecipou que vai entrar com processo de cassação da chapa por, segundo termo empregado pelo presidente Paulo Proieti,“abuso do poder político”.

BASTIDORES

‘Forasteira’

Quem também não registrou, por enquanto, a candidatura a prefeito de Santo André no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi o vereador Eduardo Leite (PSB). O pessebista esteve recentemente no centro de uma polêmica, sobre a qual ainda não se manifestou – ao menos não publicamente, No sábado, reportagem deste Diário revelou que a sua candidata a vice, a médica Fabiana Marangoni (União Brasil-foto), que é mulher do deputado federal Fernando Marangoni, não mora em solo andreense, mas na vizinha São Bernardo.

Prato cheio

Réu em processo decorrente da Operação Prato Feito, que investiga o desvio de verbas públicas na compra de kit escolar na época em que era prefeito de Mauá, de 2017 a 2020, o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) foi específico em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral ao registrar sua candidatura ao Executivo mauaense no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Do R$ 1,1 milhão que diz ter, R$ 87 mil são “em espécie”, “os quais foram apreendidos em operação federal”.

Cisne

Na proposta de governo que apresentou à Justiça Eleitoral, uma imposição da legislação, o prefeito José de Filippi Júnior (PT), candidato à reeleição, anexou longo depoimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no qual ele lembra que sua relação com Diadema começou em 1969, quando era “militante do Sindicato dos Metalúrgicos” e a cidade “tinha somente uma rua asfaltada”. “Quando a conheci, era considerada o patinho feio do (Grande) ABC.”

Inspiração

Ninguém duvida de que um eventual governo de Flávia Morando (União Brasil) em São Bernardo seja uma continuidade da gestão de seu tio, o atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB). Nesta segunda-feira, durante atividades de pré-campanha, ela fez questão de realçar o elo, dizendo que pretende duplicar o número de arenas parque de esportes na cidade, passando das atuais 25 para 50 unidades. O modelo, que a sobrinha classifica de “consagrado”, é também um dos mais polêmicos. Há quem diga que, além de vender imóveis públicos, o tucano passou oito anos fazendo apenas isso: inaugurando arenas esportivas no município.

Entrevista

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), que cumpre seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, será a convidada desta quarta-feira do podcast Política em Cena, apresentada pela jornalista Mariana Gutierrez. O programa começa às 19h e será transmitido ao vivo pelo site e também pelas redes sociais do Diário, como YouTube, Facebook e Instagram. Internautas podem participar da conversa enviando sugestões de perguntas, que, a depender da importância, poderão ser feitas à convidada.