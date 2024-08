SBT não tem condições de atender os pedidos de socorro da sua novela

A direção do SBT está fazendo de tudo, e mais um pouco, para proteger o elenco de “A Caverna Encantada” dos problemas de audiência da novela e suas consequências. Uma missão praticamente impossível.

As gravações seguem normalmente em estúdios e na cidade cenográfica, mas sem ainda um trabalho de recuperação instalado. E é por aí que mora um dos seus principais perigos.

Em acordo com o que estabelecem as normas da casa, a ordem é adiantar tudo o quanto possível, no menor espaço de tempo, para assim reduzir custos de produção. O problema, dos mais sérios, é que isso torna impossível realizar necessárias correções ao longo da exibição. Muito menos em seu início, como é o caso em questão.

“A Caverna Encantada”, a exemplo de “As Aventuras de Romeu e Julieta”, a sua antecessora, sofre exatamente com esses problemas.

Dando certo ou errado, não tem como retroceder e corrigir qualquer coisa. Duro é saber como ou em que estado ela chegará ao longo dos seus planejados 200 capítulos.

TV Tudo

Agenda

No dia 20, terça-feira da semana, que vem, Boni vai lançar o seu novo livro em São Paulo.

“O Lado B do Boni” conta as suas experiências, desde o nascimento, passagem pelo rádio e agências de propaganda, até chegar ao comando da Globo. Isso é uma coisa...

... A outra

É que o Boni, já no dia seguinte ao lançamento do livro em São Paulo e na quarta-feira, seguirá logo cedo para São José dos Campos, comemorar os 21 anos da Rede Vanguarda.

Antes, quando comprou, a empresa se limitava a São José, Taubaté e mais seis emissoras, hoje, são 47 cobrindo Vale do Paraíba, região Bragantina, Mantiqueira e todo Litoral Norte.

E o detalhe

No auge dos seus 88 anos, não passa nem perto do Boni a ideia de se aposentar.

Quando provocado, ele admite que, se chamado, toparia participar da direção de qualquer uma dessas grandes redes.

No ataque

Durante esta semana, a Globo fará um trabalho especial nos seus programas do Entretenimento para promover “Mania de Você”, substituta de “Renascer”.

E vai reforçar a ação, conforme for se aproximando a estreia.

Esquema canseira

Guardadas as proporções, só que agora com um pouco mais de tempo pela frente, “Mania de Você” promete a mesma escancarada promoção do “Estrela da Casa”, que estreia hoje.

Entre o tanto que se fez, a apresentadora do programa, Ana Clara, depois do “Domingão”, também foi entrevistada no “Fantástico” na sequência. Não será por falta de aparecer que não dará certo.

É ela

Mayana Neiva, atriz e cantora, alguém sempre no modo “intensa atividade” e agora com um novo show, é a convidada do “Programa de Todos os Programas”, nesta terça, no YouTube da Record, R7 e redes sociais.

Às 18h, ao vivo.

O cara é bom

Meio que chover no molhado, mas a entrevista de Roberto Cabrini, investigando a polêmica expulsão da nadadora Ana Carolina Vieira dos Jogos Olímpicos de Paris, foi um verdadeiro exemplo de jornalismo de altíssima qualidade.

Cabrini mostrou como é possível, com criatividade e competência, produzir conteúdo relevante e impactante, indo atrás de informações exclusivas, levantando uma história forte e ouvindo todos os lados, mesmo sem deter os direitos de transmissão.

Em contrapartida

A equipe da Band, que esteve em Paris por 20 dias, não conseguiu entregar nada de relevante.

Limitou-se a entrevistas que todos os veículos já tinham acesso e a belas fotos nos cartões postais da cidade para as próprias redes sociais, resultando em um trabalho tímido diante do esforço e investimento empregados.

Lamento pelos professores

Entre aproveitadores, desinformados e os que insistem no erro, ainda se ouve, vê ou lê que “terminaram as Olimpíadas de Paris”.

Só não conseguem provar que mais de uma. Imagino, também, a dificuldade de isso ser explicado numa sala de aula.

Vai que vai

A tabelinha com Hans, personagem de Raphael Logam deu muito certo, e Lívia Rossy, a Gina, vai até o final de “Família é Tudo”.

Lívia deveria fazer apenas uma participação especial, mas, o trabalho agradou a equipe, e ela vai até o fim.

Bate – Rebate

· Antonio Zimmerle, de volta ao Brasil depois de duplo transplante nos Estados Unidos, fez uma visita aos amigos da Band.

· Nesta terça, 21h30, tem Red Bull Bragantino e Corinthians no SBT, jogando pela Sul-Americana.

· A série “A Faxineira”, que tem Élodie Yung como protagonista, estreia terceira temporada no Warner Channel no próximo dia 15...

· ... Serão 12 episódios, toda quinta-feira, às 22h30.

· Afiado, José Trajano, sobre Abel Ferreira e Zubeldia, treinadores do Palmeiras e São Paulo, respectivamente: “um é mal-educado, e o outro, porra louca”.

· Agora imbecil tem em qualquer lugar: sábado, houve quem, fantasiado, insistisse em invadir uma entrevista com a Gabi Nunes, do futebol feminino em Paris...

· ... Assim como teve a repórter da Globo assediada em seu pleno exercício de funções...

· ... Lá como aqui, ou em qualquer outro lugar, isso devia dar cadeia.

· Bruno Luperi deve entregar, ainda nesta semana, o último bloco de “Renascer”. As gravações, se nada mudar, serão concluídas no dia 28...

· ... Luperi tem o desejo de desenvolver uma obra inédita na Globo e um projeto chegou até a ser avaliado. Porém, nenhuma definição ainda sobre o assunto.

C´est fini

O “problema” de escalar alguém como Malu Mader, para uma reta final de novela, é que ela pode simplesmente ofuscar outras figuras com mais tempo de trama.

É o que acontece em “Renascer”. Todas viraram coadjuvantes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!