Bruna Marquezine faz festa temática de Arraiá para comemorar aniversário e escolhe vestido de 8,5 mil reais

Bruna Marquezine fez uma baita festa de aniversário no final de semana para comemorar os 29 anos de idade! A atriz escolheu o tema de Arraiá e arrasou no look!

Ao lado de João Guilherme, que assumiu o relacionamento com ela ao se declarar na data do aniversário da atriz, Bruna escolheu um vestido da marca Vivienne Westwood, que tem um decote coração e mangas bufantes, e estampa xadrez - e custa cerca de 8,5 mil reais!

Além do amor de Bruna, diversos famosos apareceram para comemorar o dia especial com a atriz, como Rafa Kalimman, Pâmela Morais, Thais Fersoza... E, claro, sua melhor amiga, Sasha Meneghel, e o marido, João Figueiredo, não ficaram de fora dessa, né?

A decoração contou com bandeirinhas, barracas de comida, panos xadrez e até um touro mecânico!