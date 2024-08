Sandy lamenta morte de fã, de 3 anos de idade, que morreu em acidente aéreo

Assim como o resto do Brasil, Sandy ficou bastante abalada ao ver a reportagem que o Fantástico fez sobre a queda do avião da VoePass, em Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9 de agosto. Entre as vítimas, estava Liz, uma criança de três anos de idade, que era fã da cantora.

A mãe dela, a jornalista Adriana Ibba, contou um pouco sobre a pequena:

- A gente gostava das mesmas coisas. Ela amava música, como eu gosto. Quando ela entrava no carro ela falava assim: mamãe, coloca Sandy. Era sempre a música Areia e ela cantava lindamente. E hoje se você for parar pra prestar atenção na letra: tenho fragmentos de uma vida com você, e tantos intervalos só de longe, mas querendo crer, tudo no seu tempo.

Em resposta, Sandy se pronunciou no X, antigo Twitter, dizendo:

Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de Areia? Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste.