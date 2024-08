Sandy faz texto fofo e homenageia Lucas Lima no Dia dos Pais: Meu melhor amigo

Vivendo em paz... Neste sábado, dia 11, Sandy aproveitou o Dia dos Pais para homenagear o ex-marido, Lucas Lima, e Xororó. No texto da publicação, a cantora abriu o coração e elogiou os dois, além de falar tudo o que a inspira nos artistas.

Começando a legenda, Sandy falou primeiro de seu pai, o cantor sertanejo Xororó:

Dia de agradecer a esses dois exemplos maravilhosos de pai? O meu ? minha inspiração, meu professor, meu colega de profissão, meu mentor, meu ídolo, meu amigo, meu eterno herói e o melhor avô pro meu filho (te amo, pai!).

Continuando, a cantora também homenageou o ex-marido, Lucas Lima, com quem ficou mais de 15 anos junto:

E o que eu escolhi pro meu filho, o meu melhor amigo desde sempre, meu eterno parceiro nessa missão mais linda e importante que é criar um ser humano e deixá-lo pronto pra viver nesse mundo desafiador e lindo.

Além dela, Lucas também postou uma foto com seu filho, Theo, agradecendo por poder ser pai do pequeno. No texto, o músico emocionou os internautas:

Eu queria que você fosse criança junto comigo pra gente tipo ser amigo de escola, fazer as coisinhas junto. Quando eu ouvi essa frase, bah? o guri me derrubou. Porque a magia de ser pai tá nas coisinhas. A gente faz as coisonas: cuida, educa, direciona, protege, dá amor, limites? mas só plantando e cultivando bem as coisonas que a gente consegue colher as coisinhas. Eu sou um emocionado e eu gosto muito de muita coisa. E eu gosto de gostar das coisas .Mas não tem nada que eu goste mais do que de ser pai. E, mais especificamente, não tem nada que eu goste mais do que de ser pai DESSE gurizinho.

Fofos!