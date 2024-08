Viih Tube comemora 25 semanas de gestação do segundo filho

Viih Tube tem curtido muito a gravidez do segundo bebê, Ravi. A influenciadora surpreendeu os seguidores neste sábado, dia 10, ao postar em seu Instagram uma sequência de fotos exibindo o barrigão. Já com seis meses de gestação, ela comemora o momento e compartilha a reta final com seus seguidores.

25 semanas com você meu filho, estou tão feliz e ansiosa pra te conhecer, escreveu na legenda.

Nas fotos ela aparece de biquíni verde deixando a barriga à mostra. Viih Tube surge radiante em cada uma delas.

Viih Tube e Eliezer já são papais de Lua, de um ano de idade. O casal se conheceu em 2022 e iniciou uma relação amigável, se aproximando cada vez mais até que acabaram se casando. Eles estão juntinhos até hoje e agora esperam a chegada do pequeno Ravi.

Que o bebê venha com muita saúde!